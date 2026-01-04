HomeTelevisione"La voce di Cupido" - Trama - Rai Premium
"La voce di Cupido" – Trama – Rai Premium

Su Rai Premium, per il ciclo “Purché finisca bene”, domenica 4 gennaio 2026 in prima serata va in onda il film “La voce di Cupido”, con Chiara Francini. La regia è di Ago Panini.

Purchè finisca bene – La voce di Cupido – La trama

Paola è una camionista di professione che sta per vincere un’importante gara nazionale a pochi giorni dal Capodanno.

Ha un carattere forte, a tratti ruvido, senza peli sulla lingua, e si ostina a trattare con sarcasmo Carlo, un educato conducente di NCC.

Ma, nonostante le apparenze, Paola ha un animo sensibile. Mentre guida ascolta sempre il podcast “La Voce di Cupido”, un programma che la fa sognare, condotto da Lucio della cui voce si è innamorata.

Una mattina Paola ha un incidente e, per uno scherzo del destino, proprio con Lucio.

Paola, Carlo e Lucio iniziano così un viaggio alla ricerca di un pezzo per riparare il camion di Paola.

Nel cast Chiara Francini, Giorgio Marchesi, Michele Rosiello, Alessio Praticò, Roberto Scorza, Mattia Procopio, Max Mazzotta, Giacomo Pozzetto, Francesca Giovannetti, Salvatore Langella, Gianni Franco.

