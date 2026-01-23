“La zona d’interesse”, film su Rai3 – La trama e il cast

Su Rai3 venerdì 23 gennaio 2026 alle ore 21.20 va in onda il film di Jonathan Glazer dal titolo “La zona d’interesse”, liberamente ispirato all’omonimo romanzo di Martin Amis.

Il film ha ottenuto il Gran Premio Speciale della Giuria a Cannes nel 2023 e due Premi Oscar nel 2024 per il Miglior Film Internazionale e per il Miglior Sonoro.

La zona d’interesse – La trama

Il film è la storia di una famiglia tedesca apparentemente normale che vive – in una bucolica casetta con piscina – una quotidianità fatta di gite in barca, il lavoro d’ufficio del padre, i tè della moglie con le amiche, le domeniche passate a pescare al fiume.

L’uomo in questione è il comandante del campo di concentramento di Auschwitz, e la deliziosa villetta con giardino, in cui vive con la sua famiglia in una surreale serenità, è situata proprio al confine con il campo, a due passi dall’orrore, così vicino e così lontano.

Le atrocità dell’Olocausto sono evocate attraverso i suoni e i rumori, e arrivano allo spettatore attraverso un altro punto di vista.

Nel cast Christian Friedel, Sandra Hüller, Johann Karthaus, Luis Noah Witte, Nele Ahrensmeier, Lilli Falk.