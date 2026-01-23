HomeTelevisione“La zona d’interesse”, film su Rai3 - La trama e il cast
Televisione

“La zona d’interesse”, film su Rai3 – La trama e il cast

Redazione
di Redazione
La zona d’interesse

Su Rai3 venerdì 23 gennaio 2026 alle ore 21.20 va in onda il film di Jonathan Glazer dal titolo “La zona d’interesse”, liberamente ispirato all’omonimo romanzo di Martin Amis.

Il film ha ottenuto il Gran Premio Speciale della Giuria a Cannes nel 2023 e due Premi Oscar nel 2024 per il Miglior Film Internazionale e per il Miglior Sonoro.

La zona d’interesse – La trama

Il film è la storia di una famiglia tedesca apparentemente normale che vive – in una bucolica casetta con piscina – una quotidianità fatta di gite in barca, il lavoro d’ufficio del padre, i tè della moglie con le amiche, le domeniche passate a pescare al fiume.

L’uomo in questione è il comandante del campo di concentramento di Auschwitz, e la deliziosa villetta con giardino, in cui vive con la sua famiglia in una surreale serenità, è situata proprio al confine con il campo, a due passi dall’orrore, così vicino e così lontano.

Le atrocità dell’Olocausto sono evocate attraverso i suoni e i rumori, e arrivano allo spettatore attraverso un altro punto di vista.

Nel cast Christian Friedel, Sandra Hüller, Johann Karthaus, Luis Noah Witte, Nele Ahrensmeier, Lilli Falk.

MOSTRE

A Genova una mostra dedicata alla figura di San Giorgio

"San Giorgio. Il viaggio di un santo cavaliere dall’Oriente a Genova"
Read more

“Ottocento al tramonto. Plinio Nomellini a Genova tra modernità e simbolismo”

“Ottocento al tramonto. Plinio Nomellini a Genova tra modernità e simbolismo”
Read more

Il “divino” Guido Reni nelle collezioni sabaude e sugli altari del Piemonte – Mostra a Torino

Guido Reni fu, nel Seicento, l’interprete di maggiore successo della grande stagione del classicismo emiliano. Attraverso una copiosa produzione di tele e affreschi, egli...
Read more

“Presentazione di Gesù al Tempio” di Donato de’ Bardi a Palazzo Spinola di Genova

Intorno alla figura di Donato de’ Bardi aleggia ancora un fitto mistero. Decisamente esiguo è infatti il numero dei dipinti che gli vengono attribuiti,...
Read more
Copertina libro
"Il bambino che rientra dalle vacanze. Infanzia e felicità" - Il nuovo libro di Raffaele Mantegazza
spot_img
La Sapienza Università di Roma - Foto di Diego Pirozzolo
Fondazione Roma Sapienza, “Arte in luce” XI edizione

CINEMA

TELEVISIONE

MUSICA

LIBRI

Advertisement

Acquista su AMAZON

Libri

Musica

Abbigliamento

Elettronica

Giardino e Giardinaggio

In qualità di Affiliato Amazon Bit Culturali riceve un guadagno dagli acquisti idonei

Registrazione Tribunale di Rossano n. 2/06 del 21/11/2006
Iscrizione al ROC n. 18622
Direttore resp.: Vincenzo Pappacena
Editore: Bit Culturali di Ivana Siracusa
P.IVA: 02940830785

Preferenze Privacy

Edizioni BIT CULTURALI

© Bit Culturali 2006 - 2025