HomeTelevisione"Lamborghini - The Man Behind the Legend", film su Rai2 - La...
Televisione

“Lamborghini – The Man Behind the Legend”, film su Rai2 – La trama

Redazione
di Redazione
Lamborghini - The Man Behind the Legend

Su Rai2, per il ciclo “Grandi sfide”, venerdì 23 gennaio 2026 alle ore 21.20 va in onda il film di Bobby Moresco dal titolo “Lamborghini – The Man Behind the Legend”.

Lamborghini – The Man Behind the Legend – La trama

Subito dopo la Seconda guerra mondiale il giovane Ferruccio Lamborghini mette anima e cuore in un progetto visionario: fondare una fabbrica di trattori.

Non senza difficoltà riuscirà ad avere successo e a rivolgersi a Enzo Ferrari per avviare una collaborazione. Ma Ferrari rifiuta e, da allora, la sfida di Ferruccio sarà quella di costruire macchine più belle e veloci di quelle di Maranello.

Tratto dalla biografia scritta dal figlio di Ferruccio, Tonino, il film rievoca non solo un personaggio, ma anche un mondo e un’epoca del nostro Paese.

Nel cast Frank Grillo, Romano Reggiani, Gabriel Byrne, Mira Sorvino.

MOSTRE

A Genova una mostra dedicata alla figura di San Giorgio

"San Giorgio. Il viaggio di un santo cavaliere dall’Oriente a Genova"
Read more

“Ottocento al tramonto. Plinio Nomellini a Genova tra modernità e simbolismo”

“Ottocento al tramonto. Plinio Nomellini a Genova tra modernità e simbolismo”
Read more

Il “divino” Guido Reni nelle collezioni sabaude e sugli altari del Piemonte – Mostra a Torino

Guido Reni fu, nel Seicento, l’interprete di maggiore successo della grande stagione del classicismo emiliano. Attraverso una copiosa produzione di tele e affreschi, egli...
Read more

“Presentazione di Gesù al Tempio” di Donato de’ Bardi a Palazzo Spinola di Genova

Intorno alla figura di Donato de’ Bardi aleggia ancora un fitto mistero. Decisamente esiguo è infatti il numero dei dipinti che gli vengono attribuiti,...
Read more
Copertina libro
"Il bambino che rientra dalle vacanze. Infanzia e felicità" - Il nuovo libro di Raffaele Mantegazza
spot_img
La Sapienza Università di Roma - Foto di Diego Pirozzolo
Fondazione Roma Sapienza, “Arte in luce” XI edizione

CINEMA

TELEVISIONE

MUSICA

LIBRI

Advertisement

Acquista su AMAZON

Libri

Musica

Abbigliamento

Elettronica

Giardino e Giardinaggio

In qualità di Affiliato Amazon Bit Culturali riceve un guadagno dagli acquisti idonei

Registrazione Tribunale di Rossano n. 2/06 del 21/11/2006
Iscrizione al ROC n. 18622
Direttore resp.: Vincenzo Pappacena
Editore: Bit Culturali di Ivana Siracusa
P.IVA: 02940830785

Preferenze Privacy

Edizioni BIT CULTURALI

© Bit Culturali 2006 - 2025