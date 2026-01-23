“Lamborghini – The Man Behind the Legend”, film su Rai2

Su Rai2, per il ciclo “Grandi sfide”, venerdì 23 gennaio 2026 alle ore 21.20 va in onda il film di Bobby Moresco dal titolo “Lamborghini – The Man Behind the Legend”.

Lamborghini – The Man Behind the Legend – La trama

Subito dopo la Seconda guerra mondiale il giovane Ferruccio Lamborghini mette anima e cuore in un progetto visionario: fondare una fabbrica di trattori.

Non senza difficoltà riuscirà ad avere successo e a rivolgersi a Enzo Ferrari per avviare una collaborazione. Ma Ferrari rifiuta e, da allora, la sfida di Ferruccio sarà quella di costruire macchine più belle e veloci di quelle di Maranello.

Tratto dalla biografia scritta dal figlio di Ferruccio, Tonino, il film rievoca non solo un personaggio, ma anche un mondo e un’epoca del nostro Paese.

Nel cast Frank Grillo, Romano Reggiani, Gabriel Byrne, Mira Sorvino.