HomeTelevisione"Mamma, qui comando io", film su Rai2
Televisione

“Mamma, qui comando io”, film su Rai2

Redazione
di Redazione
Mamma, qui comando io

Su Rai2 domenica 4 gennaio 2026 alle ore 21.00 va in onda il film di Federico Moccia dal titolo “Mamma, qui comando io“.

Mamma, qui comando io – La trama

Filippo e Michela si stanno separando: con chi andrà ad abitare il figlio Francesco, che ha nove anni?

In tribunale, vista la lite dei coniugi per tenere la casa di famiglia e nell’impossibilità di capire chi è il genitore giusto con cui il bambino debba vivere, il giudice sorprendentemente assegna la casa al bambino della coppia e stabilisce che saranno madre e padre ad alternare la loro presenza nell’abitazione.

La sentenza è però provvisoria: avvalendosi della supervisione di un assistente sociale, il giudice deciderà dopo sei mesi a chi sarà affidato il piccolo in casa.

Francesco, piuttosto vivace, si cala in pieno nel suo nuovo ruolo di capofamiglia.

Nel cast Daniela Virgilio, Simone Montedoro, Maurizio Mattioli, Marco Giuliani, Alessio Di Domenicantonio, Marco Capretti, Aida Folch.

MOSTRE

“Presentazione di Gesù al Tempio” di Donato de’ Bardi a Palazzo Spinola di Genova

Intorno alla figura di Donato de’ Bardi aleggia ancora un fitto mistero. Decisamente esiguo è infatti il numero dei dipinti che gli vengono attribuiti,...
Read more

I libri pop-up di Vojtěch Kubašta in mostra a Chiavari

“Kubašta! – I libri animati di Vojtěch Kubašta nella collezione della Società Economica di Chiavari”
Read more

Botticelli a Pisa. Due opere dal Museo Jacquemart-André di Parigi

'Botticelli a Pisa. Due opere dal museo Jacquemart - Andrè di Parigi'
Read more

“Lee Miller. Opere 1930-1955”, mostra a Torino – Recensione

Era una donna fragile e al tempo stesso forte, libera e bellissima (i suoi autoritratti, in particolare quelli della prima stagione parigina, ci restituiscono...
Read more
Copertina libro
"Il bambino che rientra dalle vacanze. Infanzia e felicità" - Il nuovo libro di Raffaele Mantegazza
spot_img
La Sapienza Università di Roma - Foto di Diego Pirozzolo
Fondazione Roma Sapienza, “Arte in luce” XI edizione

CINEMA

TELEVISIONE

MUSICA

LIBRI

Advertisement

Acquista su AMAZON

Libri

Musica

Abbigliamento

Elettronica

Giardino e Giardinaggio

In qualità di Affiliato Amazon Bit Culturali riceve un guadagno dagli acquisti idonei

Registrazione Tribunale di Rossano n. 2/06 del 21/11/2006
Iscrizione al ROC n. 18622
Direttore resp.: Vincenzo Pappacena
Editore: Bit Culturali di Ivana Siracusa
P.IVA: 02940830785

Preferenze Privacy

Edizioni BIT CULTURALI

© Bit Culturali 2006 - 2025