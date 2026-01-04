“Mamma, qui comando io”, film su Rai2

Su Rai2 domenica 4 gennaio 2026 alle ore 21.00 va in onda il film di Federico Moccia dal titolo “Mamma, qui comando io“.

Mamma, qui comando io – La trama

Filippo e Michela si stanno separando: con chi andrà ad abitare il figlio Francesco, che ha nove anni?

In tribunale, vista la lite dei coniugi per tenere la casa di famiglia e nell’impossibilità di capire chi è il genitore giusto con cui il bambino debba vivere, il giudice sorprendentemente assegna la casa al bambino della coppia e stabilisce che saranno madre e padre ad alternare la loro presenza nell’abitazione.

La sentenza è però provvisoria: avvalendosi della supervisione di un assistente sociale, il giudice deciderà dopo sei mesi a chi sarà affidato il piccolo in casa.

Francesco, piuttosto vivace, si cala in pieno nel suo nuovo ruolo di capofamiglia.

Nel cast Daniela Virgilio, Simone Montedoro, Maurizio Mattioli, Marco Giuliani, Alessio Di Domenicantonio, Marco Capretti, Aida Folch.