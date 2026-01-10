HomeTelevisione"Modalità aereo", film su Rai Movie - La trama
Su Rai Movie va in onda sabato 10 gennaio 2026 alle ore 21.10, il film di Fausto BrizziModalità aereo“, con Paolo Ruffini, Violante Placido, Lillo, Dino Abbrescia, Caterina Guzzanti.

Modalità aereo – La trama

Diego è un imprenditore ricco e famoso. Tutta la sua vita è dentro un cellulare di ultima generazione. Ivano pulisce i bagni dell’aeroporto, non è ricco e non è famoso.

Un giorno, poco prima di imbarcarsi su un volo per Sydney, Diego dimentica il telefonino nella toilette vicino al gate. Ivano lo trova… ma non lo restituisce. Ha un giorno di tempo per cambiare in meglio la sua vita, utilizzando il telefonino di Diego.

Dopo quelle fatidiche ore trascorse in “modalità aereo”, le vite di entrambi non saranno più le stesse.

Nel cast Lillo Petrolo, Paolo Ruffini, Violante Placido, Dino Abbrescia, Caterina Guzzanti, Christian Monaldi, Luca Vecchi, Veronika Logan, Pablo e Pedro.

Copertina libro
