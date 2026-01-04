HomeTelevisione"Natale all'improvviso", film su Rai Movie
“Natale all’improvviso”, film su Rai Movie

Su Rai Movie domenica 4 gennaio 2026 alle ore 21.10 va in onda il film di Jessie Nelson dal titolo “Natale all’improvviso“.

Natale all’improvviso – La trama

Charlotte e Sam Cooper stanno per separarsi dopo quarant’anni di matrimonio, ma hanno deciso di dirlo al resto della famiglia solo dopo Natale, per poter trascorrere felicemente tutti insieme la Vigilia.

La coppia ha due figli: Eleanor, che, lasciata dal suo compagno, non vuole che i genitori lo sappiano, e Hank, che ha tre figli e ha perso il lavoro.

In arrivo a casa Cooper ci sono anche Emma, la sorella di Charlotte, che si è messa nei guai con la polizia, nonché il loro anziano padre Bucky, che si è innamorato di una giovane cameriera.

Gli ingredienti per un Natale esplosivo non mancano…

Nel cast Diane Keaton, John Goodman, Olivia Wilde, Amanda Seyfried, Marisa Tomei, Alan Arkin, Ed Elmes, Jake Lacy.

