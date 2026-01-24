HomeTelevisione“Nati stanchi”, film su Rai Movie - La trama
Su Rai Movie sabato 24 gennaio 2026 alle ore 21.10 va in onda il film di Dominick Tambasco dal titolo “Nati stanchi”, con Ficarra e Picone.

Nati stanchi – La trama

Due giovani siciliani disoccupati trascorrono le loro giornate tra la piazza del paese, gli amici, le fidanzate e l’attività in cui concentrano il massimo impegno: partecipare a più concorsi possibili in giro per l’’Italia cercando di sostenere le prove nel peggior modo possibile.

Il concorso per loro è soltanto un’occasione per interrompere la routine quotidiana e per sfuggire qualche giorno alla stretta morsa delle fidanzate.

Per uno dei concorsi, i due si recano a Milano, e nei soli due giorni di permanenza riescono a cacciarsi nei guai a causa di una serie di equivoci. Ma tornati in Sicilia scoprono di aver vinto, contro ogni previsione, il concorso stesso.
I due faranno di tutto per annullare, con ogni mezzo, l’esito della gara.

Nel cast Salvatore Ficarra, Valentino Picone, Marica Coco, Stefania Bonafede, Costantino Carrozza, Gilberto Idonea, Dario D’Ambrosi, Gino Carista, Marcello Mordino, con la partecipazione straordinaria di Luigi Maria Burruano e con l’amichevole partecipazione di Massimo Olcese.

