“Pelham 123 – Ostaggi in metropolitana”, film su Rai2

Su Rai2 lunedì 19 gennaio 2026 alle ore 21.20 va in onda il film di Tony Scott dal titolo “Pelham 123 – Ostaggi in metropolitana”, con Denzel Washington e John Travolta.

Pelham 123 – Ostaggi in metropolitana – La trama

Un convoglio della linea Pelham viene dirottato durante l’ora di punta: a bordo, i passeggeri diventano ostaggi di un gruppo guidato dall’imprevedibile Ryder.

Dall’altra parte della linea radio, Walter Garber, funzionario del controllo traffico metropolitano, si trova costretto a negoziare.

Mentre la città pulsa sopra e sottoterra, il confronto tra i due uomini si fa sempre più serrato, trasformando il sequestro in un duello psicologico scandito dal tempo e dal rumore dei binari.

Negoziatore, sindaco e polizia avranno un tempo limitato per far fronte alle richieste di Ryder e salvaguardare la vita dei passeggeri.

Nel cast Denzel Washington, John Travolta, John Turturro, Luis Guzman, Michael Rispoli, James Gandolfini, Ramon Rodriguez.