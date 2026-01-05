L’amore, il sole e le altre stelle – Rai Premium

HomeTelevisioneL’amore, il sole e le altre stelle - Rai Premium
Per la serie “Purchè finisca bene”, su Rai Premium lunedì 5 gennaio 2026 alle ore 21.20 va in onda il film “L’amore, il sole e le altre stelle“.
La regia è di Fabrizio Costa.

Purchè finisca bene – L’amore, il sole e le altre stelle – La trama

Cosa succede quando in una situazione stabile si inserisce un elemento imprevedibile? Si crea uno scossone e in questa storia lo scossone arriva con le nuove lezioni di educazione sessuale della Prof.ssa Russo.

E così Primo e Michela, amici da sempre, stufi di essere considerati dai loro genitori e dai loro amici ancora dei bambini, sganciano la bomba: hanno deciso di fare l’amore insieme per la prima volta.

La notizia sconvolge le vite di coppia già traballanti dei loro genitori, quattro amici da più di vent’anni. Corinne, madre di Primo, è stanca della routine casalinga e chatta con sconosciuti via Internet; suo marito Pietro, pauroso e prevedibile, è amico di Andrea, inguaribile traditore ed eterno Peter Pan, il quale viene buttato fuori di casa da Sabrina, madre di Michela, poiché non ha più fiducia in lui.

Intanto Primo e Michela, ottenute le desiderate attenzioni, devono fare i conti con nuove sensazioni e nuove emozioni.

Il cast

Corinne: Vanessa Incontrada;
Pietro: Ricky Memphis;
Andrea: Marco Bonini;
Sabrina: Chiara Ricci;
Primo: Edoardo Pagliai;
Prof.ssa Russo: Anna Ferzetti;
Michela: Elisa Visari;
Bicio: Giovanni Monchietto;
Ludovico: Mathieu Chatel;
Rox: Silvia Toscano;
Dattilo: Andrea Verticchio;
Federica: Carolina Signore.

