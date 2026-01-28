“Ricatto d’amore”, film su Rai2

Rai2, mercoledì 28 gennaio 2026 in prima serata, propone il film di Anne Fletcher dal titolo “Ricatto d’amore”, con Sandra Bullock e Ryan Reynolds.

Ricatto d’amore – La trama

L’editor Margaret Tate è una donna che sa bene ciò che vuole, soprattutto sul lavoro: è una manager molto esigente, in particolare con il suo assistente Andrew Paxton.

Margaret vive e lavora a New York, ma, essendo nata in Canada, è destinata a dover lasciare gli Stati Uniti perché non le hanno rinnovato il visto.

Per aggirare il problema, la donna dichiara impulsivamente di essere fidanzata proprio con il suo assistente Andrew. Lui accetta ma pone delle condizioni.

L’improbabile coppia si dirige allora in Alaska per incontrare la famiglia di lui, e questa ragazza di città, che ha sempre il controllo su tutto, si ritrova come un pesce fuor d’acqua.

Nel cast Sandra Bullock, Ryan Reynolds, Mary Steenburgen, Betty White, Malin Akerman, Oscar Nuñez.