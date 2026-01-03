HomeTeatroRicordati il bonsai - La compagnia teatrale "I Legnanesi" su Rai5
Ricordati il bonsai – La compagnia teatrale “I Legnanesi” su Rai5

Redazione
di Redazione
I Legnanesi – Ricordati il Bonsai

Su Rai5 sabato 3 gennaio 2026 alle ore 21.21 va in onda lo spettacolo teatrale “Ricordati il bonsai”, con Antonio Provasio, Enrico Dalceri, Italo Giglioli.

La compagnia teatrale I Legnanesi portano in scena la famiglia Colombo (Teresa, Mabilia e Giovanni), protagonista, insieme ai personaggi del cortile, di uno spettacolo in cui la tradizione lombarda incontra quelle dell’Estremo Oriente.

Ricordati il bonsai – La trama

Cosa fare se un giorno una cara amica chiede di andare per un tempo indeterminato in una terra lontanissima ad accudire uno sconosciuto in cambio di una futura cospicua eredità? È quello che viene richiesto alla famiglia Colombo in un tranquillo pomeriggio di “chiacchiere da cortile” da Carmela.

Un invito che la famiglia deciderà di accettare, un po’ per onorare l’amicizia e un po’ anche per coronare il sogno di “diventare ricchi”, mettendosi come sempre in gioco in uno dei viaggi più avventurosi e divertenti.

Così il Giappone fa da cornice a una girandola di gag esilaranti.

Ma ce la faranno i Colombo a rimanere a vivere in una terra così distante e diversa dalla loro? O alla fine l’amore per le proprie origini e tradizioni li riporterà a casa?

I testi sono di Antonio Provasio, Mitia Del Brocco.
La regia è di Antonio Provasio.
Sconografie, costumi e musiche sono di Enrico Dalceri.
Direttore Artistico Sandra Musazzi.
Direttore di produzione Enrico Balocco.

