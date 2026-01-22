HomeTelevisione"Safe House - Nessuno è al sicuro", film su Italia 1
Televisione

“Safe House – Nessuno è al sicuro”, film su Italia 1

Redazione
di Redazione
Safe House - Nessuno è al sicuro

Su Italia 1 giovedì 22 gennaio 2026 in prima serata va in onda il film diretto da Daniel Espinosa dal titolo “Safe House – Nessuno è al sicuro“, con Denzel Washington e Ryan Reynolds.

Safe House – Nessuno è al sicuro – La trama

Latitante da dieci anni, Tobin Frost, ex agente della CIA in possesso di un microchip con documenti compromettenti, viene catturato e portato nella Safe House gestita da Matt Weston, ufficiale leale all’organizzazione, deciso a migliorare la propria posizione lavorativa.

Poco dopo l’inizio dell’interrogatorio, un gruppo di mercenari fa irruzione nella zona protetta cercando di uccidere la pericolosa spia, che riesce, però, a fuggire insieme al suo custode.

Ora, il compito di Matt è quello di portare in salvo il detenuto.

Nel cast Denzel Washington, Ryan Reynolds, Vera Farmiga, Brendan Gleeson, Sam Shepard, Rubén Blades, Nora Arnezeder, Robert Patrick, Liam Cunningham.

La Sapienza Università di Roma - Foto di Diego Pirozzolo
Fondazione Roma Sapienza, “Arte in luce” XI edizione

