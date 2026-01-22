“Safe House – Nessuno è al sicuro”, film su Italia 1

Su Italia 1 giovedì 22 gennaio 2026 in prima serata va in onda il film diretto da Daniel Espinosa dal titolo “Safe House – Nessuno è al sicuro“, con Denzel Washington e Ryan Reynolds.
Safe House – Nessuno è al sicuro – La trama
Latitante da dieci anni, Tobin Frost, ex agente della CIA in possesso di un microchip con documenti compromettenti, viene catturato e portato nella Safe House gestita da Matt Weston, ufficiale leale all’organizzazione, deciso a migliorare la propria posizione lavorativa.
Poco dopo l’inizio dell’interrogatorio, un gruppo di mercenari fa irruzione nella zona protetta cercando di uccidere la pericolosa spia, che riesce, però, a fuggire insieme al suo custode.
Ora, il compito di Matt è quello di portare in salvo il detenuto.
Nel cast Denzel Washington, Ryan Reynolds, Vera Farmiga, Brendan Gleeson, Sam Shepard, Rubén Blades, Nora Arnezeder, Robert Patrick, Liam Cunningham.