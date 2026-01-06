HomeTelevisione“Sakra”, film su Rai4 - La trama
“Sakra”, film su Rai4 – La trama

Rai4, martedì 6 gennaio 2026 alle ore 21.19, propone il film diretto e interpretato da Donnie Yen dal titolo “Sakra”.

Sakra – La trama

La storia segue Qiao Feng, leggendario maestro di arti marziali accusato ingiustamente di crimini che non ha commesso.

Braccato dai clan rivali e tradito da chi considerava alleato, Qiao Feng intraprende un viaggio di fuga e verità per scoprire le proprie origini e ristabilire il suo onore.

Tra combattimenti coreografati con grande precisione, paesaggi epici e temi come identità e sacrificio, “Sakra” è un omaggio al cinema di arti marziali, che unisce spettacolo e dramma personale in un racconto di eroi, leggende e redenzione.

Nel cast Donnie Yen, Yuqi Chen, Yase Liu.

Copertina libro
La Sapienza Università di Roma - Foto di Diego Pirozzolo
