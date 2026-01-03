“Se fossi te” su Rai Premium

Su Rai Premium sabato 3 gennaio 2026 alle ore 21.20 va in onda la fiction “Se fossi te“, con la regia di Luca Lucini e Simona Ruggeri.

Nel cast Laura Chiatti, Marco Bocci, Nino Frassica, Bebo Storti, Vincenzo Ferrera, Sebastiano Somma, Francesco Salvi, Mariella Valentini, Matteo Schiavone, Martina Bonan, Leo Manisse.

Se fossi te – La trama

Massimo, operaio dell’azienda Sangiorgi e padre vedovo che già fatica a sbarcare il lunario, scopre che il figlio Pietro ha una possibile cardiopatia. Per curarlo ha bisogno del Tfr, ma l’azienda per cui lavora versa in condizioni critiche.

A peggiorare le cose, il titolare Primo Sangiorgi viene colto da malore e deve lasciare il timone a Valentina, la figlia, alla quale dà l’ordine categorico di tagliare l’organico.

Massimo e Valentina si ritrovano su fronti opposti, ostili e pieni di pregiudizi. Dopo uno scontro acceso, si augurano a vicenda di trovarsi nei panni dell’altro… Ed è proprio quello che accade.

Massimo, infatti, si ritroverà all’improvviso nel corpo di Valentina, nei suoi abiti firmati, nella sua villa lussuosa. E Valentina si ritroverà a indossare i panni umili e infeltriti del suo dipendente.