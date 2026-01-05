“Secret Team 355”, film su Rai5 – La trama

“Secret Team 355” è il titolo del film di spionaggio, diretto da Simon Kinberg, in onda lunedì 5 gennaio 2026 alle ore 21.21 su Rai5.

Secret Team 355 – La trama

Una pericolosa arma segreta cade nelle mani di spietati mercenari e la sicurezza del mondo è in pericolo.

Mason Brown “Mace”, agente della CIA sotto copertura, viene incaricata di trovare l’arma a qualsiasi costo. Per compiere la missione deve creare un team di eccellenza con le migliori spie internazionali: Marie, agente tedesca e sua diretta antagonista; Khadijah, ex agente dell’MI6 e esperta informatica; Graciela, abile spia e psicologa colombiana; Lin Mi Sheng, una donna elegante ed enigmatica parte dei servizi segreti cinesi.

La missione non conosce confini e le azioni si susseguono spaziando tra Parigi e il Marocco per arrivare alle prestigiose case d’asta di Shangai. La posta in gioco è molto alta e nelle mani del team di agenti speciali c’è la salvezza del mondo…

Nel cast Jessica Chastain, Penélope Cruz, Bingbing Fan, Diane Kruger, Lupita Nyong’o, Édgar Ramirez, Sebastian Stan.