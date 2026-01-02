HomeTelevisione"Seduci e scappa", film su Rai1 - La trama
Su Rai1, per il ciclo “Purché finisca bene”, venerdì 2 gennaio 2026 in prima serata va in onda il film “Seduci e scappa”.
La regia è di Fabrizio Costa.

Purché finisca bene – Seduci e scappa – La trama

Alice è una mamma single che tenta di sbarcare il lunario nella provincia calabrese. Vive insieme alla figlia Diana, una bambina vivace e molto sveglia avuta da Max, un truffatore che non l’ha mai riconosciuta.

Dopo quasi dieci anni, però, il padre torna per chiedere l’affido della bambina. Alice non si fida e decide di fuggire andandosi a rifugiare a Fiumefreddo Bruzio dove vive suo zio Calogero, un ex attore burbero.

L’uomo inizialmente non si mostra accogliente, ma, grazie all’intervento di sua figlia Mati, Alice e Diana riescono a stabilirsi temporaneamente da lui.

Diana diventa la piccola spettatrice dei monologhi dello zio e la sua più fidata spalla, mentre Alice inizia a frequentare il bar gestito da sua cugina al centro del paese. E proprio con Mati, Alice mette a punto un piano per racimolare i soldi per partire per la Norvegia.

Il cast

Francesco Arca, Mariana Lancellotti, Chiara Tron, Elena Sophia Senise, Andrea Montovoli, Biancamaria D’Amato, Simone Grande e con la partecipazione straordinaria di Nino Frassica.

