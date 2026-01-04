Al via la serie tv “Prima di noi” – Rai1

Su Rai1, domenica 4 gennaio 2026 in prima serata, al via la serie tv “Prima di noi”, tratta dall’omonimo romanzo di Giorgio Fontana.

La regia è di Daniele Luchetti e Valia Santella.

Seguendo le vicende della famiglia Sartori, la serie abbraccia il Novecento italiano, dal 1917 al 1978, dal Friuli rurale alla Torino delle fabbriche.

Tutto parte da Maurizio e dalla fuga dal fronte dopo la ritirata di Caporetto durante la prima guerra mondiale. Una scelta che tiene segreta e che troverà il coraggio di raccontarla soltanto a Nadia, capostipite e radice indistruttibile del nucleo familiare.

Prima di noi – La trama della prima serata

Episodio 1

Maurizio Sartori trova rifugio presso il casale Tassan. Nadia, pur scoprendo che è un disertore, si innamora di lui. Decidono di nascondere la verità a tutti.

Maurizio è inquieto e tormentato e in alcuni momenti una forza oscura arriva a schiacciargli pericolosamente il petto: è il Cjalcjut, uno spirito che secondo la leggenda popolare soffoca chi nella vita ha commesso gravi errori.

Nadia alla fine della guerra scopre di essere incinta, ma Maurizio non regge il peso dell’evento e decide di fuggire.

Episodio 2

Nadia non si rassegna all’abbandono. Dopo varie vicissitudini, i due si sposano e si trasferiscono in paese col piccolo Gabriele, dove Maurizio trova lavoro come operaio e fa amicizia con Leone.

I due vengono arrestati in uno scontro con i fascisti. Interrogato dalla Polizia, Maurizio nega di essere un disertore.

Nadia dà alla luce il secondo figlio, Domenico, mentre Maurizio si rifugia sempre più nell’alcol, costringendo Nadia a trovare lavoro presso una famiglia.

Nasce poi Renzo e otto anni dopo Domenico rischia di morire per il morso di una vipera.

Il cast

Linda Caridi, Andrea Arcangeli, Maurizio Lastrico, Matteo Martari, Diane Fleri, Benedetta Cimatti, Fausto Maria Sciarappa, Romana Maggiora Vergano, Leonardo Cesaroni, Alessandro Bedetti, Luca Di Sessa, Andrea Palma, Lorenzo Aloi, Ginevra Francesconi, Luca Nozzoli, Lorena Nacchia, Elena Lietti.