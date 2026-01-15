HomeTelevisioneSplendida cornice – Gli ospiti del 15 gennaio – Rai3
Splendida cornice – Gli ospiti del 15 gennaio – Rai3

Splendida cornice

Torna su Rai3, giovedì 15 gennaio 2026 in prima serata, Geppi Cucciari con una nuova puntata di “Splendida cornice“.

Tra collegamenti e presenze in studio, tanti gli ospiti del programma: Anna Ferzetti, tra i protagonisti del nuovo film di Paolo Sorrentino “La grazia”; Marco D’Amore in veste di regista della nuova serie “Gomorra – Le origini”; Victoria Cabello con il podcast “Fuori di Cabello”; Roberto Vecchioni con il suo nuovo libro “L’orso bianco era nero”; Andrea Forno, campione italiano di Risiko; Carla Gozzi, conduttrice e style coach; Trevor Horn, musicista e produttore; l’Orchestra del Teatro La Fenice; Ahmad Joudeh, ballerino e coreografo.

Il pubblico, come sempre, sarà protagonista: spettatori che si autocertificano nelle diverse “tipologie sociali” si confronteranno con quattro esperti di grande autorevolezza: l’ingegnera aerospaziale Amalia Ercoli Finzi, il linguista Giuseppe Antonelli, la pediatra e scrittrice Paola Di Turi e Michele Mezzanotte, psicoterapeuta e divulgatore.

Ad impreziosire la puntata non mancheranno la supervisione ortografica di Andrea Maggi; i reportage d’arte a cura di Alessandro Arcodia; Roberto Mercadini, con la sua rubrica “Agenda Mercadini”; la band di Nicola “Ballo” Balestri, fondatore dei Lùnapop.

