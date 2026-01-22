HomeTelevisioneSplendida cornice – Gli ospiti del 22 gennaio – Rai3
Splendida cornice – Gli ospiti del 22 gennaio – Rai3

Su Rai3, giovedì 22 gennaio 2026 in prima serata, Geppi Cucciari con una nuova puntata di “Splendida cornice“.

Tra collegamenti e presenze in studio, tanti gli ospiti del programma: Edoardo Leo, protagonista della nuova commedia “2 Cuori e 2 Capanne”, diretta da Massimiliano Bruno, anch’egli presente in studio; lo scrittore e saggista americano Jonathan Safran Foer; il cestista Danilo Gallinari; la giornalista Giovanna Botteri; l’allenatore e commentatore sportivoDan Peterson; il climatologoLuca Mercalli.

Per le performance dal vivo, i Neri per Caso, con il brano “I ragazzi”; Giulia Mei insieme a Edoardo Leo, protagonisti dell’esibizione “Bandiera”; Grazia Di Michele, che interpreterà “Vai, Valentino”. Spazio anche alla danza con la ballerina Saumya Kamble, che porta in scena “Belly Fusion” sul brano “Khatam” di Mahan & Skipster.

Il pubblico, come sempre, sarà protagonista: spettatori che si autocertificano nelle diverse “tipologie sociali” si confronteranno con quattro esperti di grande autorevolezza: l’ingegnera aerospaziale Amalia Ercoli Finzi, il linguista Giuseppe Antonelli, l’avvocata civilista Ester Viola, lo psicoterapeuta e divulgatore Michele Mezzanotte.

Ad impreziosire la puntata non mancheranno la supervisione ortografica di Andrea Maggi; i reportage d’arte a cura di Alessandro Arcodia; la band di Nicola “Ballo” Balestri, fondatore dei Lùnapop.

