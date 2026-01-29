HomeTelevisioneSplendida cornice – Gli ospiti del 29 gennaio
Splendida cornice – Gli ospiti del 29 gennaio

Redazione
di Redazione
Splendida cornice - Geppi Cucciari

Su Rai3, giovedì 29 gennaio 2026 in prima serata, Geppi Cucciari con una nuova puntata di “Splendida cornice“.

Tra collegamenti e presenze in studio, tanti gli ospiti del programma: Alessandro Gassmann, sostenitore della campagna UNHCR “Ferma il Gelo”; Claudio Santamaria, uno dei protagonisti dei film “Il falsario” e “Le cose non dette”; Miriam Leone, anche lei nel cast del film “Le cose non dette”; il regista e sceneggiatore Maurizio Nichetti; il giornalista sportivo Pierluigi Pardo; Tala Albanna dall’Irlanda, e Michelle Amzalak da Gerusalemme, scrittrici del libro in uscita “I nostri cuori invincibili”; la cantante americana Amii Stewart, protagonista di una speciale performance.

Il pubblico, come sempre, sarà protagonista: spettatori che si autocertificano nelle diverse “tipologie sociali” si confronteranno con quattro esperti di grande autorevolezza: l’ingegnera aerospaziale Amalia Ercoli Finzi, il linguista Giuseppe Antonelli, l’avvocata civilista Ester Viola, lo psicoterapeuta e divulgatore Michele Mezzanotte.

Ad impreziosire la puntata non mancheranno la supervisione ortografica di Andrea Maggi; i reportage d’arte a cura di Alessandro Arcodia; la band di Nicola “Ballo” Balestri, fondatore dei Lùnapop.

Copertina libro
"Il bambino che rientra dalle vacanze. Infanzia e felicità" - Il nuovo libro di Raffaele Mantegazza
La Sapienza Università di Roma - Foto di Diego Pirozzolo
Fondazione Roma Sapienza, “Arte in luce” XI edizione

