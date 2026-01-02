HomeTelevisioneSu Rai3 un documentario su Enzo Jannacci
Televisione

Su Rai3 un documentario su Enzo Jannacci

Redazione
di Redazione
Enzo Janacci

Su Rai3, venerdì 2 gennaio 2026 alle ore 21.20, va in onda il documentarioEnzo Jannacci – Vengo anch’io” di Giorgio Verdelli.

Un ritratto a tutto tondo di Enzo Jannacci, artista dai mille talenti: musicista, cantautore, cabarettista, sceneggiatore, attore.

Nel documentario cantanti, attori e artisti raccontano le qualità di questo straordinario protagonista dello spettacolo italiano, dal carattere geniale, ironico e fuori dagli schemi. Tra questi Diego Abatantuono, J-Ax, Cochi Ponzoni, Vasco Rossi, Giorgio Gaber, Paolo Conte, Ligabue, Nino Frassica, Francesco Gabbani e tanti altri. 

