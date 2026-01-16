“Tali e Quali” – 16 gennaio – Francesco Totti in giuria – Rai1

Su Rai1 venerdì 16 gennaio 2026 in prima serata va in onda il secondo dei quattro appuntamenti con “Tali e Quali“, il varietà condotto da Nicola Savino.

Anche in questa puntata il palco sarà riservato ad artisti non professionisti, selezionati per la somiglianza con i grandi personaggi della musica che interpretano. Tutte le esibizioni, come da tradizione, saranno rigorosamente dal vivo con gli arrangiamenti curati dal maestro Pinuccio Pirazzoli.

Le performance sono valutate dalla giuria, composta da Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi e Massimo Lopez, affiancati in questa nuova puntata da un quarto giudice: Francesco Totti.

I dieci protagonisti in gara saranno seguiti dal team di professionisti di “Tale e Quale Show”: costumisti, coreografi, truccatori, parrucchieri e i vocal coach Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella, oltre alla actor coach Emanuela Aureli.

Immancabile anche in questa edizione il celebre ‘Ascensore’, che offrirà ad alcuni candidati – diversi dagli artisti in gara – la possibilità di convincere la giuria, in pochi secondi, a diventare concorrenti ufficiali nella puntata successiva.

Presente anche in questo secondo appuntamento Carmen Di Pietro, che parteciperà alla gara nei panni di una concorrente ‘di fantasia’, che però dovrà imitare a sua volta una cantante famosa.