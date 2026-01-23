HomeTelevisione“Tali e Quali” – 23 gennaio – Orietta Berti in giuria...
Televisione

“Tali e Quali” – 23 gennaio – Orietta Berti in giuria – Rai1

Redazione
di Redazione
Tali e Quali

Su Rai1 venerdì 23 gennaio 2026 in prima serata va in onda il terzo appuntamento con “Tali e Quali“, il programma condotto da Nicola Savino.

Sul palco si esibiranno altri 10 artisti non professionisti, pronti a mettersi in gioco interpretando grandi nomi della musica italiana e internazionale. Tutte le esibizioni, come da tradizione, saranno rigorosamente dal vivo.

Le performance sono valutate dalla giuria, composta da Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi e Massimo Lopez, affiancati in questa nuova puntata da Orietta Berti.

I due concorrenti più votati parteciperanno alla finale, in programma il 30 gennaio 2026.

I protagonisti in gara saranno seguiti dal team di professionisti di “Tale e Quale Show”: costumisti, coreografi, truccatori, parrucchieri e i vocal coach Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella, oltre alla actor coach Emanuela Aureli.

MOSTRE

A Genova una mostra dedicata alla figura di San Giorgio

"San Giorgio. Il viaggio di un santo cavaliere dall’Oriente a Genova"
Read more

“Ottocento al tramonto. Plinio Nomellini a Genova tra modernità e simbolismo”

“Ottocento al tramonto. Plinio Nomellini a Genova tra modernità e simbolismo”
Read more

Il “divino” Guido Reni nelle collezioni sabaude e sugli altari del Piemonte – Mostra a Torino

Guido Reni fu, nel Seicento, l’interprete di maggiore successo della grande stagione del classicismo emiliano. Attraverso una copiosa produzione di tele e affreschi, egli...
Read more

“Presentazione di Gesù al Tempio” di Donato de’ Bardi a Palazzo Spinola di Genova

Intorno alla figura di Donato de’ Bardi aleggia ancora un fitto mistero. Decisamente esiguo è infatti il numero dei dipinti che gli vengono attribuiti,...
Read more
Copertina libro
"Il bambino che rientra dalle vacanze. Infanzia e felicità" - Il nuovo libro di Raffaele Mantegazza
spot_img
La Sapienza Università di Roma - Foto di Diego Pirozzolo
Fondazione Roma Sapienza, “Arte in luce” XI edizione

CINEMA

TELEVISIONE

MUSICA

LIBRI

Advertisement

Acquista su AMAZON

Libri

Musica

Abbigliamento

Elettronica

Giardino e Giardinaggio

In qualità di Affiliato Amazon Bit Culturali riceve un guadagno dagli acquisti idonei

Registrazione Tribunale di Rossano n. 2/06 del 21/11/2006
Iscrizione al ROC n. 18622
Direttore resp.: Vincenzo Pappacena
Editore: Bit Culturali di Ivana Siracusa
P.IVA: 02940830785

Preferenze Privacy

Edizioni BIT CULTURALI

© Bit Culturali 2006 - 2025