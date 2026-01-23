“Tali e Quali” – 23 gennaio – Orietta Berti in giuria – Rai1

Su Rai1 venerdì 23 gennaio 2026 in prima serata va in onda il terzo appuntamento con “Tali e Quali“, il programma condotto da Nicola Savino.

Sul palco si esibiranno altri 10 artisti non professionisti, pronti a mettersi in gioco interpretando grandi nomi della musica italiana e internazionale. Tutte le esibizioni, come da tradizione, saranno rigorosamente dal vivo.

Le performance sono valutate dalla giuria, composta da Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi e Massimo Lopez, affiancati in questa nuova puntata da Orietta Berti.

I due concorrenti più votati parteciperanno alla finale, in programma il 30 gennaio 2026.

I protagonisti in gara saranno seguiti dal team di professionisti di “Tale e Quale Show”: costumisti, coreografi, truccatori, parrucchieri e i vocal coach Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella, oltre alla actor coach Emanuela Aureli.