HomeTelevisione“Tali e Quali” – La finale – Rai1
Televisione

“Tali e Quali” – La finale – Rai1

Redazione
di Redazione
Tali e Quali

Su Rai1 venerdì 30 gennaio 2026 in prima serata va in onda la quarta e ultima puntata di “Tali e Quali“, il varietà condotto da Nicola Savino.

A contendersi il titolo di campione assoluto del programma saranno i concorrenti che si sono classificati ai primi due posti in ciascuna delle tre puntate precedenti, insieme ai quattro vincitori delle edizioni 2019, 2022, 2023 e 2024.

Tutti i protagonisti, che non sono cantanti professionisti né appartengono al mondo dello spettacolo, saranno chiamati a interpretare dal vivo e con la massima fedeltà i brani degli artisti a cui rendono omaggio, ricreandone voce, stile e presenza scenica.

La finale si preannuncia intensa e ricca di spettacolo, con esibizioni curate nei minimi dettagli e momenti di forte coinvolgimento emotivo.

Le performance sono valutate dalla giuria, composta da Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi e Massimo Lopez, affiancati in questa puntata finale da due personaggi molto amati dal pubblico: Nino Frassica e Alessandro Siani.

I protagonisti in gara sono seguiti dal team di professionisti di “Tale e Quale Show”: costumisti, coreografi, truccatori, parrucchieri e i vocal coach Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella, oltre alla actor coach Emanuela Aureli.

Gli arrangiamenti musicali sono affidati al maestro Pinuccio Pirazzoli.

MOSTRE

La “Natività” di Mathias Stom

Mathias Stom “Natività”
Read more

A Genova una mostra dedicata alla figura di San Giorgio

"San Giorgio. Il viaggio di un santo cavaliere dall’Oriente a Genova"
Read more

“Ottocento al tramonto. Plinio Nomellini a Genova tra modernità e simbolismo”

“Ottocento al tramonto. Plinio Nomellini a Genova tra modernità e simbolismo”
Read more

Il “divino” Guido Reni nelle collezioni sabaude e sugli altari del Piemonte – Mostra a Torino

Guido Reni fu, nel Seicento, l’interprete di maggiore successo della grande stagione del classicismo emiliano. Attraverso una copiosa produzione di tele e affreschi, egli...
Read more
Copertina libro
"Il bambino che rientra dalle vacanze. Infanzia e felicità" - Il nuovo libro di Raffaele Mantegazza
spot_img
La Sapienza Università di Roma - Foto di Diego Pirozzolo
Fondazione Roma Sapienza, “Arte in luce” XI edizione

CINEMA

TELEVISIONE

MUSICA

LIBRI

Advertisement

Acquista su AMAZON

Libri

Musica

Abbigliamento

Elettronica

Giardino e Giardinaggio

In qualità di Affiliato Amazon Bit Culturali riceve un guadagno dagli acquisti idonei

Registrazione Tribunale di Rossano n. 2/06 del 21/11/2006
Iscrizione al ROC n. 18622
Direttore resp.: Vincenzo Pappacena
Editore: Bit Culturali di Ivana Siracusa
P.IVA: 02940830785

Preferenze Privacy

Edizioni BIT CULTURALI

© Bit Culturali 2006 - 2025