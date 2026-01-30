“Tali e Quali” – La finale – Rai1

Su Rai1 venerdì 30 gennaio 2026 in prima serata va in onda la quarta e ultima puntata di “Tali e Quali“, il varietà condotto da Nicola Savino.

A contendersi il titolo di campione assoluto del programma saranno i concorrenti che si sono classificati ai primi due posti in ciascuna delle tre puntate precedenti, insieme ai quattro vincitori delle edizioni 2019, 2022, 2023 e 2024.

Tutti i protagonisti, che non sono cantanti professionisti né appartengono al mondo dello spettacolo, saranno chiamati a interpretare dal vivo e con la massima fedeltà i brani degli artisti a cui rendono omaggio, ricreandone voce, stile e presenza scenica.

La finale si preannuncia intensa e ricca di spettacolo, con esibizioni curate nei minimi dettagli e momenti di forte coinvolgimento emotivo.

Le performance sono valutate dalla giuria, composta da Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi e Massimo Lopez, affiancati in questa puntata finale da due personaggi molto amati dal pubblico: Nino Frassica e Alessandro Siani.

I protagonisti in gara sono seguiti dal team di professionisti di “Tale e Quale Show”: costumisti, coreografi, truccatori, parrucchieri e i vocal coach Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella, oltre alla actor coach Emanuela Aureli.

Gli arrangiamenti musicali sono affidati al maestro Pinuccio Pirazzoli.