“Tapirulàn”, film su Rai5 – La trama

Su Rai5 martedì 6 gennaio 2026 alle ore 22.55 va in onda il film diretto e interpretato da Claudia Gerini dal titolo “Tapirulàn”.
Tapirulàn – La trama
Ogni giorno Emma fa consulenza online correndo sul suo tapis roulant.
Sblocca le vite degli altri mentre la sua resta immobile. Non esce mai di casa e non fa entrare nessuno nella sua vita.
Ma questo illusorio equilibrio si spezza quando sua sorella, dopo 26 anni di silenzio, irrompe nella sua “fortezza” con una richiesta insostenibile, che costringerà Emma ad affrontare i fantasmi del passato.
Nel cast Claudia Gerini, Claudia Vismara, Stefano Pesce, Fabio Morici, Maurizio Lombardi, Corrado Fortuna.