“Tempi supplementari”, film su Rai1 – La trama

Su Rai1, per il ciclo “Purché finisca bene”, mercoledì 7 gennaio 2026 in prima serata va in onda il film “Tempi supplementari”, con Giuseppe Zeno.
La regia è di Ago Panini.
Purché finisca bene – Tempi supplementari – La trama
Dieci anni fa, Sandro era tra gli allenatori di hockey più quotati, ma per un colpo di testa durante una finale ha perso tutto.
Oggi il destino gli serve una seconda possibilità: allenare una scalcinata squadra giovanile.
Ma al palaghiaccio Sandro incontra anche sua figlia Thea, che non vede da anni e che si allena come pattinatrice sotto la guida dell’affascinante Julia.
Riuscirà Sandro a entrare in relazione con i ragazzi e a riavvicinarsi a sua figlia?
Il cast
Giuseppe Zeno, Clotilde Sabotino, Alex Cendron, Alvise Marascalchi, Bianca Baglioni, Arianna Moro, Claudia Coli.