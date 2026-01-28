“The Animal Kingdom”, film su Rai4

Su Rai4, per il ciclo “Nouveau Fantastique”, mercoledì 28 gennaio 2026 alle ore 21.20 va in onda il film di Thomas Cailley dal titolo “The Animal Kingdom“.
The Animal Kingdom – La trama
Ambientato in un presente distopico, il film immagina un mondo sconvolto da una misteriosa epidemia che provoca la graduale trasformazione degli esseri umani in creature ibride, metà uomini e metà animali.
In questo scenario, un padre e suo figlio intraprendono un viaggio alla ricerca di una moglie e madre scomparsa, nonché uno dei primi casi certificati di umani contagiati.
Il loro viaggio diventa non soltanto un percorso di sopravvivenza, ma anche un’occasione per riscoprirsi e per rafforzare un legame messo a dura prova dagli eventi.
Nel cast Romain Duris, Paul Kircher, Adèle Exarchopoulos, Tom Mercier, Billie Blain, Xavier Aubert.