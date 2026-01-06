“The Land of Dreams”, film su Rai3 – La trama

Su Rai3 martedì 6 gennaio 2026 alle ore 21.20 va in onda il film di Nicola Abbatangelo dal titolo “The Land of Dreams”.

The Land of Dreams – La trama

New York, 1922. Eva è una giovane immigrata italiana che lavora come lavapiatti nelle cucine del noto locale Choo Choo Train e che ha rinunciato al suo sogno più grande: diventare una cantante.

Perseguitata dal torbido Clemente, macellaio con ambizioni politiche, s’innamora dell’affascinante pianista Armie, reduce della Grande Guerra, che vive insieme al fratello e che nasconde un potere molto speciale: viaggiare all’interno dei sogni…

Nel cast Caterina Shulha, George Blagden, Kevin Guthrie, Paolo Calabresi, Marina Rocco, Ryan Reid, Nathan Amzi, Carla Signoris, Stefano Fresi, Edoardo Pesce.