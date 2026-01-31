HomeTelevisione“Tramite amicizia”, il film di Siani su Rai Movie - La trama
“Tramite amicizia”, il film di Siani su Rai Movie – La trama

Redazione
di Redazione
Tramite amicizia

Su Rai Movie sabato 31 gennaio 2026 alle ore 21.10 va in onda il film “Tramite amicizia” di e con Alessandro Siani.

Tramite amicizia – La trama

Lorenzo è il proprietario di un’agenzia, “Tramite amicizia”, che offre amici a noleggio. Se hai bisogno di conforto, di compagnia o semplicemente di un consiglio per fare shopping, Lorenzo è il finto amico che fa per te! Affabile, premuroso, gentile. Insomma, l’amico perfetto…

Questa volta però a rivolgersi all’agenzia non sono degli sconosciuti ma i familiari di Lorenzo, dipendenti di una fabbrica di dolciumi che il proprietario, Alberto Dessè, in un momento di profondo scoramento, sentendosi estremamente solo, vuole vendere. A rischio centinaia di posti di lavoro.

Non c’è dubbio, il re dei dolciumi ha bisogno di un amico e Lorenzo è l’uomo che fa per lui!

Tra gag e colpi di scena, la complicità della cugina Filomena e di un’amica molto speciale, Maya, riuscirà Lorenzo a convincere Alberto a salvare l’azienda e i suoi dipendenti?

Nel cast Alessandro Siani, Max Tortora, Matilde Gioli, Maria Di Biase, Yari Gagliucci, Cecilia Dazzi, Germano Lanzoni, Francesco Albanese, Valeria Angione, Claudio Colica, Teresa Del Vecchio, Pippo Santonastaso, Debora Villa.

