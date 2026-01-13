“Tremila anni di attesa”, film su Rai3

Su Rai3 martedì 13 gennaio 2026 alle ore 21.20 va in onda il film di George Miller “Tremila anni di attesa”, con Tilda Swinton.
Tremila anni di attesa – La trama
Alithea Binnie è una brillante studiosa di Letteratura Britannica, razionale e solitaria, abituata a convivere con visioni che lei stessa attribuisce a semplici allucinazioni.
Ma durante un viaggio a Istanbul, l’acquisto di un’antica boccetta cambia ogni certezza: al suo interno vive un vero genio, pronto a esaudire tre desideri.
Alithea, consapevole delle conseguenze spesso tragiche che accompagnano i desideri concessi, esita. Per conquistarne la fiducia, il genio le racconta tre storie del suo passato.
Nel cast Tilda Swinton, Idris Elba, Aamito Lagum, Nicolas Mouawad, Ece Yüksel, Matteo Bocelli, Lachy Hulme, Megan Gale.