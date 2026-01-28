HomeTelevisione"Una nuova vita", su Canale 5 la nuova serie tv con Anna...
Televisione

"Una nuova vita", su Canale 5 la nuova serie tv con Anna Valle

Redazione
di Redazione
Una nuova vita

Su Canale 5, mercoledì 28 gennaio 2026 in prima serata, al via la serie tv “Una nuova vita“, con Anna Valle e Daniele Pecci.

La fiction in 4 serate è diretta da Fabrizio Costa.

Una nuova vita – La trama del primo episodio

Vittoria era una moglie e madre felice e un medico all’inizio di una brillante carriera, ma l’incidente in montagna in cui è morto suo marito ha travolto ogni cosa, trascinandola in galera. Per tutti, ad uccidere il marito Leonardo è stata lei.

Dopo otto anni di carcere, Vittoria, che si è sempre proclamata innocente, torna a San Martino di Castrozza, dove sarà il nuovo medico di medicina generale, con un unico scopo: riconquistare la fiducia del figlio Matteo, ormai adolescente, cresciuto con la nonna e gli zii paterni. Ma gli abitanti la guardano con sospetto e la famiglia di Leonardo fa di tutto per allontanarla.

L’unico conforto di Vittoria è Iman, amica e assistente, che la aiuta a riaprire l’ambulatorio medico. È qui che incontra Marco, un avvocato milanese arrivato a San Martino in cerca della figlia scomparsa, Asia. Marco diventa il suo legale, deciso a difenderla e a far luce sul passato.

Nel cast Anna Valle, Daniele Pecci, Kaspar Capparoni, Anna Favella, Francesca Valtorta, Luca Capuano, Anna Godina, Sara Cardinaletti, Martina Sammarco, Gabriele Rizzoli, Haroun Fall, Guendalina Losito, Alessandro Tersigni, Caterina Vertova, Francesco Ferdinandi, Pierpaolo Lovino.

"Il bambino che rientra dalle vacanze. Infanzia e felicità" - Il nuovo libro di Raffaele Mantegazza
