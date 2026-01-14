HomeTelevisione“Zamora”, film su Rai1 - La trama
“Zamora”, film su Rai1 – La trama

Redazione
di Redazione
Zamora

Su Rai1 mercoledì 14 gennaio 2026 in prima serata va in onda il film di e con Neri Marcorè dal titolo “Zamora”.

Zamora – La trama

Walter Vismara lavora come contabile in una fabbrica di Vigevano.
Da un giorno all’altro la fabbrica chiude e Vismara avendo perso il lavoro si trasferisce a Milano, dove trova lavoro in un’azienda avveniristica gestita da un imprenditore moderno e brillante, il cavalier Tosetto.

Andrebbe tutto bene se non fosse che costui ha il pallino del calcio, obbligando tutti i suoi dipendenti a sfide settimanali scapoli contro ammogliati.

Walter si dichiara portiere solo perché è l’unico ruolo che conosce e non sa che da quel momento, per non perdere l’impiego, sarà costretto a partecipare agli allenamenti settimanali, in vista della partita ufficiale del primo maggio.

Walter subisce umiliazioni dai colleghi, soprattutto dall’ingegner Gusperti, che lo ribattezza sarcasticamente “Zamora”, il fenomenale portiere spagnolo degli anni ‘30.

Sentendosi umiliato, il ragioniere escogita un piano del tutto originale per riscattarsi, coinvolgendo un ex-atleta ormai caduto in disgrazia.

Nel cast Alberto Paradossi, Neri Marcorè, Marta Gastini, Anna Ferraioli Ravel, Walter Leonardi, Giovanni Esposito, Giovanni Storti, Giacomo Poretti, Pia Englebert, Stefano Saccotelli, Antonio Catania, Davide Ferrario.

