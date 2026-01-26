“Zelig 30”, ospiti e comici del 26 gennaio

Su Canale 5 lunedì 26 gennaio 2026 in prima serata nuovo appuntamento con “Zelig 30”, lo show comico condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada.

Ospiti

Ospiti speciali del terzo appuntamento tre grandi protagoniste della comicità femminile, Teresa Mannino e il duo Katia e Valeria, accompagnate dalla musica di Roy Paci e gli Aretuska.

Sul palco saliranno Federico Basso, Gianni Cinelli, Mago Elias, Giancarlo Kalabrugovich, Paolo Labati, La Ricotta, Leonardo Manera, Oblivion, Antonio Ornano, Davide Paniate, Andrea Pucci, Gigi Rock.

Nel corso della serata numeri storici dal vivo e preziosi materiali d’archivio si alterneranno in un racconto continuo fatto di risate, memoria e attualità.

Rocco Tanica firma per Bisio e Incontrada alcuni mini-musical di tre minuti, veri e propri momenti cult di questa edizione speciale di Zelig.