“Zelig 30”, puntata del 19 gennaio

Redazione
di Redazione
Zelig 30 - Claudio Bisio e Vanessa Incontrada

Su Canale 5 lunedì 19 gennaio 2026 in prima serata nuovo appuntamento con “Zelig 30”, lo show comico condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada.

Ospiti

Ospiti speciali del secondo appuntamento Geppi Cucciari, con il suo inconfondibile humor ironico e pungente, ed Elio e le Storie Tese, chiamati a reinterpretare le sigle più celebri delle diverse edizioni del programma e a dare vita a interventi musicali.

Sul palco saliranno alcuni dei volti più amati dal pubblico che hanno fatto la storia del programma: Vincenzo Comunale, Giuseppe Giacobazzi, Leonardo Manera, Francesco Migliazza, Paolo Migone, Antonio Ornano, Albertino, Simone Barbato, Claudio Batta, Fabrizio Fontana, Paolo Labati, Flavio Oreglio, Gigi Rock, Virgigno.

Nel corso della serata numeri storici dal vivo e preziosi materiali d’archivio si alterneranno in un racconto continuo fatto di risate, memoria e attualità.

Confermata la presenza di Rocco Tanica, che firma per Bisio e Incontrada alcuni mini-musical di tre minuti, veri e propri momenti cult di questa edizione speciale di Zelig.

