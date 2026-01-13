HomeTelevisione"Zvanì – Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli" - Rai1
“Zvanì – Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli” – Rai1

Zvanì – Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli

Su Rai1 martedì 13 gennaio 2026 in prima serata va in onda il film di Giuseppe Piccioni Zvanì – Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli”.

Zvanì – Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli – La trama

La storia prende il via nel 1912: Giovanni Pascoli è morto e un treno parte da Bologna per le sue esequie con studenti, autorità e parenti, tra i quali la sorella Maria, chiamata Mariù.

Il viaggio riflette il lutto del paese, dove persone di tutte le classi sociali rendono omaggio al poeta, del quale, attraverso i ricordi di Mariù, viene ripercorsa la vita: l’assassinio del padre, la giovinezza segnata dalla povertà, l’impegno politico, il rapporto con Giosuè Carducci.

Il treno che lo porta alla sepoltura attraversa uno spazio surreale, con apparizioni misteriose, come nelle sue poesie.

Nel cast Federico Cesari, Benedetta Porcaroli, Liliana Bottone, Luca Maria Vannuccini, Sandra Ceccarelli, Fausto Paravidino, Riccardo Scamarcio, Margherita Buy.

Copertina libro
"Il bambino che rientra dalle vacanze. Infanzia e felicità" - Il nuovo libro di Raffaele Mantegazza
La Sapienza Università di Roma - Foto di Diego Pirozzolo
Fondazione Roma Sapienza, “Arte in luce” XI edizione

