HomeCinemaAnna Ferzetti nel fim "Domani interrogo"
Cinema

Anna Ferzetti nel fim “Domani interrogo”

Redazione
di Redazione
Domani Interrogo

Al cinema dal 19 febbraio 2026 il film di Umberto Carteni dal titolo “Domani Interrogo“, con Anna Ferzetti.
Il film è liberamente tratto dall’omonimo romanzo di Gaja Cenciarelli.

Domani Interrogo – La trama

Una professoressa di inglese, convinta del valore educativo fondamentale della scuola, viene assegnata ad un liceo romano, a Rebibbia.

I suoi colleghi hanno perso le speranze di cavare qualcosa dall’ultima classe, quella degli studenti più difficili. Tra fumo e famiglie sfasciate, spaccio e primi amori, i ragazzi si buttano via giorno dopo giorno, convinti che la vita fuori dalla scuola sia solo ostile e a loro preclusa.

La professoressa o, meglio, «Pressoré», come la chiamano tutti, ha due possibilità: scappare come i suoi predecessori o cercare di entrare nei cuori dei suoi studenti, dando un senso sia al loro percorso scolastico che alla sua vita di insegnante.

Scheda film

Titolo: Domani Interrogo
Regia: Umberto Carteni
Cast: Anna Ferzetti, Fabio Bizzarro, Zoe Massenti, Sara Silvestro, Yothin Clavenzani, Paterne Sassaroli, Anita Serafini, Morgan Sebastian Wahr, Lorenzo Bagalà, Federico Micheli, Mounir Khlifi, Manuela Zero e con la partecipazione di Massimo Foschi
Genere: Drammatico
Distribuzione: Vision Distribution
Data di uscita: 19 febbraio 2026

Trailer

MOSTRE

Cagliari | “Antonio Ligabue. La grande mostra”

“Antonio Ligabue. La grande mostra”
Read more

“Belle Époque. Pittori italiani a Parigi nell’età dell’Impressionismo”, mostra a Pisa – Recensione

“Belle Époque. Pittori italiani a Parigi nell’età dell’Impressionismo”
Read more

A Genova una mostra dedicata alla figura di San Giorgio

"San Giorgio. Il viaggio di un santo cavaliere dall’Oriente a Genova"
Read more
spot_img
La Sapienza Università di Roma - Foto di Diego Pirozzolo
Fondazione Roma Sapienza, “Arte in luce” XI edizione

CINEMA

LIBRI

Advertisement

Acquista su AMAZON

Libri

Musica

Abbigliamento

Elettronica

Giardino e Giardinaggio

In qualità di Affiliato Amazon Bit Culturali riceve un guadagno dagli acquisti idonei

Registrazione Tribunale di Rossano n. 2/06 del 21/11/2006
Iscrizione al ROC n. 18622
Direttore resp.: Vincenzo Pappacena
Editore: Bit Culturali di Ivana Siracusa
P.IVA: 02940830785

Preferenze Privacy

Edizioni BIT CULTURALI

© Bit Culturali 2006 - 2025