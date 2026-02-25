Christian De Sica e Lillo al cinema con il film “Agata Christian – Delitto sulle nevi”

“Agata Christian – Delitto sulle nevi” è il titolo del nuovo film di Eros Puglielli, nelle sale cinematografiche dal 5 febbraio 2026.
Agata Christian – Delitto sulle nevi – La trama
Christian Agata, celebre criminologo dal sarcasmo pungente e dal talento investigativo infallibile, si ritrova suo malgrado coinvolto in un weekend all’insegna del mistero.
Invitato dalla famiglia Gulmar, magnati dell’industria ludica, a fare da testimonial per il rilancio del loro storico gioco da tavolo “Crime Castle”, accetta di trascorrere qualche giorno nella loro sontuosa proprietà in Valle d’Aosta.
Ma ciò che si preannunciava come una tranquilla operazione commerciale si trasforma presto in un vero caso da risolvere.
Scheda film
Titolo: Agata Christian – Delitto sulle nevi
Regia: Eros Puglielli
Cast: Christian De Sica, Lillo Petrolo, Paolo Calabresi, Maccio Capatonda, Giorgio Colangeli, Sara Croce, Tony Effe, Chiara Francini, Marco Marzocca, Enzo Paci, Alice Pagani, Ilaria Spada
Genere: Commedia
Distribuzione: Medusa Film
Data di uscita: 5 febbraio 2026