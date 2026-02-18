HomeCinema"Domani interrogo", un film con Anna Ferzetti - La trama e il...
Cinema

“Domani interrogo”, un film con Anna Ferzetti – La trama e il cast

Redazione
di Redazione
Domani Interrogo

Al cinema dal 19 febbraio 2026 il film di Umberto Carteni dal titolo “Domani Interrogo“, con Anna Ferzetti.
Il film è liberamente tratto dall’omonimo romanzo di Gaja Cenciarelli.

Domani Interrogo – La trama

Una professoressa di inglese, convinta del valore educativo fondamentale della scuola, viene assegnata ad un liceo romano, a Rebibbia.

I suoi colleghi hanno perso le speranze di cavare qualcosa dall’ultima classe, quella degli studenti più difficili. Tra fumo e famiglie sfasciate, spaccio e primi amori, i ragazzi si buttano via giorno dopo giorno, convinti che la vita fuori dalla scuola sia solo ostile e a loro preclusa.

La professoressa o, meglio, «Pressoré», come la chiamano tutti, ha due possibilità: scappare come i suoi predecessori o cercare di entrare nei cuori dei suoi studenti, dando un senso sia al loro percorso scolastico che alla sua vita di insegnante.

Scheda film

Titolo: Domani Interrogo
Regia: Umberto Carteni
Cast: Anna Ferzetti, Fabio Bizzarro, Zoe Massenti, Sara Silvestro, Yothin Clavenzani, Paterne Sassaroli, Anita Serafini, Morgan Sebastian Wahr, Lorenzo Bagalà, Federico Micheli, Mounir Khlifi, Manuela Zero e con la partecipazione di Massimo Foschi
Genere: Drammatico
Distribuzione: Vision Distribution
Data di uscita: 19 febbraio 2026

Trailer

MOSTRE

A Genova una mostra dedicata a Pipein Gamba

“Nello studio di Pipein Gamba: immagini di una Genova di fine Ottocento”
Read more

“Orazio Gentileschi. Un pittore in viaggio”, mostra a Torino

“Orazio Gentileschi, un pittore in viaggio”
Read more

A Roma una mostra dedicata a Jack Vettriano

"Jack Vettriano"
Read more
spot_img
La Sapienza Università di Roma - Foto di Diego Pirozzolo
Fondazione Roma Sapienza, “Arte in luce” XI edizione

CINEMA

LIBRI

Advertisement

Acquista su AMAZON

Libri

Musica

Abbigliamento

Elettronica

Giardino e Giardinaggio

In qualità di Affiliato Amazon Bit Culturali riceve un guadagno dagli acquisti idonei

Registrazione Tribunale di Rossano n. 2/06 del 21/11/2006
Iscrizione al ROC n. 18622
Direttore resp.: Vincenzo Pappacena
Editore: Bit Culturali di Ivana Siracusa
P.IVA: 02940830785

Preferenze Privacy

Edizioni BIT CULTURALI

© Bit Culturali 2006 - 2025