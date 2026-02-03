“La scelta di Joseph”, un film di Gilles Bourdos

È nelle sale cinematografiche dal 29 gennaio 2026 il film di Gilles Bourdos dal titolo “La scelta di Joseph“, remake del film Locke del 2013.
La scelta di Joseph – La trama
Joseph Cross sembra uguale al suo lavoro. Solido come il cemento che gestisce in grandi cantieri edili.
Sposato, con due figli, la sua vita è perfettamente organizzata. Ma una sera, dopo una chiamata inattesa, lascia tutto, sale in auto e si mette in viaggio sull’autostrada verso un ospedale.
Solo, al volante, deve prendere una decisione che potrebbe cambiare per sempre la sua esistenza.
Scheda film
Titolo: La scelta di Joseph
Regia: Gilles Bourdos
Cast: Vincent Lindon, Emmanuelle Devos, Micha Lescot, Pascale Arbillot, Grégory Gadebois, Cédric Kahn, Milo Machado Graner, Solan Machado Graner
Durata: 77 minuti
Genere: Drammatico
Distribuzione: Wanted Cinema
Data di uscita: 29 gennaio 2026