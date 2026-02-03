HomeCinema"La scelta di Joseph", un film di Gilles Bourdos
Cinema

“La scelta di Joseph”, un film di Gilles Bourdos

Redazione
di Redazione
La scelta di Joseph

È nelle sale cinematografiche dal 29 gennaio 2026 il film di Gilles Bourdos dal titolo “La scelta di Joseph“, remake del film Locke del 2013.

La scelta di Joseph – La trama

Joseph Cross sembra uguale al suo lavoro. Solido come il cemento che gestisce in grandi cantieri edili.

Sposato, con due figli, la sua vita è perfettamente organizzata. Ma una sera, dopo una chiamata inattesa, lascia tutto, sale in auto e si mette in viaggio sull’autostrada verso un ospedale.

Solo, al volante, deve prendere una decisione che potrebbe cambiare per sempre la sua esistenza.

Scheda film

Titolo: La scelta di Joseph
Regia: Gilles Bourdos
Cast: Vincent Lindon, Emmanuelle Devos, Micha Lescot, Pascale Arbillot, Grégory Gadebois, Cédric Kahn, Milo Machado Graner, Solan Machado Graner
Durata: 77 minuti
Genere: Drammatico
Distribuzione: Wanted Cinema
Data di uscita: 29 gennaio 2026

Trailer

MOSTRE

La “Natività” di Mathias Stom

Mathias Stom “Natività”
Read more

A Genova una mostra dedicata alla figura di San Giorgio

"San Giorgio. Il viaggio di un santo cavaliere dall’Oriente a Genova"
Read more

“Ottocento al tramonto. Plinio Nomellini a Genova tra modernità e simbolismo”

“Ottocento al tramonto. Plinio Nomellini a Genova tra modernità e simbolismo”
Read more

Il “divino” Guido Reni nelle collezioni sabaude e sugli altari del Piemonte – Mostra a Torino

Guido Reni fu, nel Seicento, l’interprete di maggiore successo della grande stagione del classicismo emiliano. Attraverso una copiosa produzione di tele e affreschi, egli...
Read more
Copertina libro
"Il bambino che rientra dalle vacanze. Infanzia e felicità" - Il nuovo libro di Raffaele Mantegazza
spot_img
La Sapienza Università di Roma - Foto di Diego Pirozzolo
Fondazione Roma Sapienza, “Arte in luce” XI edizione

CINEMA

TELEVISIONE

MUSICA

LIBRI

Advertisement

Acquista su AMAZON

Libri

Musica

Abbigliamento

Elettronica

Giardino e Giardinaggio

In qualità di Affiliato Amazon Bit Culturali riceve un guadagno dagli acquisti idonei

Registrazione Tribunale di Rossano n. 2/06 del 21/11/2006
Iscrizione al ROC n. 18622
Direttore resp.: Vincenzo Pappacena
Editore: Bit Culturali di Ivana Siracusa
P.IVA: 02940830785

Preferenze Privacy

Edizioni BIT CULTURALI

© Bit Culturali 2006 - 2025