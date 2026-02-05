HomeCinema"Lavoreremo da grandi", un film di Antonio Albanese - Trama e cast
“Lavoreremo da grandi”, un film di Antonio Albanese – Trama e cast

Lavoreremo da grandi

È nelle sale cinematografiche dal 5 febbraio 2026 il film di Antonio Albanese dal titolo “Lavoreremo da grandi“.

Lavoreremo da grandi – La trama

Tre amici, Beppe, Umberto e Gigi, attendono l’arrivo del giovane Toni per festeggiare la sua ritrovata libertà.

Umberto è un musicista fallito, ha mandato in malora l’azienda del padre e ha già due separazioni alle spalle.
Gigi è stato appena diseredato dalla zia, è ubriaco e indossa una delle sue vecchie parrucche in segno di protesta.
Beppe ha una madre molto ingombrante, fa l’idraulico e si dice non abbia mai avuto una ragazza.
Toni, figlio di Umberto, è un ragazzo fin troppo sveglio che entra ed esce dal carcere per piccoli reati.

In altre parole: la più scombinata delle compagnie, in un microcosmo immutabile, nello stridente splendore di un lago. Qualcosa però sta per accadere. Un cataclisma dalle conseguenze sconvolgenti ed esilaranti.

Dopo una serata ad alto tasso alcolico nel bar del paese, l’auto sulla quale stanno per tornare a casa colpisce qualcosa. O meglio, qualcuno. Dando inizio ad una serie di inesorabili scelte sbagliate, i quattro fuggono e si rifugiano a casa di Umberto.

Sarà una lunga notte di colpi di scena, situazioni paradossali e ridicole, incontri e scontri tra i protagonisti e altre figure improbabili. Fino alla più inimmaginabile delle soluzioni.

Scheda film

Titolo: Lavoreremo da grandi
Regia: Antonio Albanese
Cast: Antonio Albanese, Giuseppe Battiston, Nicola Rignanese, Niccolò Ferrero, Francesco Brandi, Marianna Folli, Claudia Stecher, Alessandro Egger, Bebo Storti
Durata: 91 minuti
Genere: Commedia
Distribuzione: Piperfilm
Data di uscita: 5 febbraio 2026

Trailer

