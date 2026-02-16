HomeCinema“Rental Family - Nelle vite degli altri”, un film con Brendan Fraser
"Rental Family – Nelle vite degli altri", un film con Brendan Fraser

Rental Family – Nelle Vite degli Altri” è il titolo del film di Hikari, nelle sale cinematografiche dal 19 febbraio 2026.

Rental Family – Nelle Vite degli Altri – La trama

Ambientato nella Tokyo dei giorni nostri, Rental Family – Nelle vite degli altri segue le vicende di un attore americano che fatica a trovare uno scopo nella vita fino a quando non ottiene un lavoro insolito: lavorare per un’agenzia giapponese di “famiglie a noleggio”, dove interpreta ruoli diversi per persone sconosciute.

Man mano che si immerge nel mondo dei suoi clienti, inizia a stringere legami che confondono i confini tra performance e realtà.

Scheda film

Titolo: Rental Family – Nelle vite degli altri
Regia: Hikari
Cast: Brendan Fraser, Takehiro Hira, Mari Yamamoto, Akira Emoto, Shannon Mahina Gorman, Paolo Andrea Di Pietro
Durata: 110 minuti
Distribuzione: Searchlight Pictures Italia
Data di uscita: 19 febbraio 2026

Trailer

