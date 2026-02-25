HomeCinema“Un bel giorno”, un film con Fabio De Luigi e Virginia Raffaele
“Un bel giorno”, un film con Fabio De Luigi e Virginia Raffaele

Un bel giorno

Un bel giorno” è il titolo del nuovo film di Fabio De Luigi, nelle sale cinematografiche dal 5 marzo 2026.

Un bel giorno – La trama

Tommaso, rimasto vedovo, ha cresciuto da solo quattro figlie, trasformando la sua vita in una caotica ma solida routine familiare.

Quando le ragazze decidono che è arrivato il momento per il padre di rimettersi in gioco, Tommaso incontra Lara, una donna brillante e affascinante.

Un incontro inatteso che potrebbe cambiare tutto. Entrambi, però, nascondono qualcosa di molto importante.

Scheda film

Titolo: Un bel giorno
Regia: Fabio De Luigi
Cast: Fabio De Luigi, Virginia Raffaele, Maria Gifuni, Alma Teresa Giardina, Anita Marzi, Arianna Gregori, Leon Castagno, Andrea Silvestrini, Nicola Mayer, Beatrice Schiros, Antonio Gerardi
Durata: 93 minuti
Genere: Commedia
Distribuzione: 01 Distribution
Data di uscita: 5 marzo 2026

Trailer

