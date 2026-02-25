HomeMusicaArisa a Sanremo con "Magica favola"
Arisa a Sanremo con “Magica favola”

Arisa, Magica favola

Magica favola è il titolo del brano con cui Arisa è in gara al 76° Festival di Sanremo.

La canzone, scritta dalla stessa Arisa con Giuseppe Anastasi, Galeffi e Mamakass, attraversa la vita emotiva di una donna dall’infanzia all’età adulta. È il racconto di un viaggio interiore che guarda all’amore come a un oceano, fatto di smarrimenti e ritorni, e che approda a un desiderio di pace, verità e serenità. Al centro resta la bambina che vive ancora in lei, una parte pura che continua a vedere la magia nella vita e nei sentimenti.

Magica favola, ora disponibile, farà parte del nuovo album di Arisa, Foto Mosse, che uscirà in primavera.

È online il videoclip ufficiale del brano, una produzione Borotalco.tv per la regia di Silvia Violante Rouge.


Nella serata dei duetti del Festival, Arisa salirà sul palco insieme al Coro del Teatro Regio di Parma per interpretare “Quello che le donne non dicono” in un arrangiamento scritto e diretto dal Maestro Roberto Molinelli.

