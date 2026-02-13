HomeMusica"Dido and Aeneas" di Purcell al Teatro Massimo di Palermo
Musica

“Dido and Aeneas” di Purcell al Teatro Massimo di Palermo

Redazione
di Redazione
Dido and Aeneas - Teatro Massimo di Palermo © Rosellina Garbo 2021
Dido and Aeneas – Teatro Massimo di Palermo © Rosellina Garbo 2021

Al Teatro Massimo di Palermo è in programma dal 20 al 24 febbraio 2026, per quattro rappresentazioni, il capolavoro barocco Dido and Aeneas, opera in tre atti di Henry Purcell su libretto di Nahum Tate.

Sul podio il Maestro Gabriele Ferro.
La regia è di Lorenzo Amato.
Le scene e i costumi sono di Justin Arienti, le luci di Vincenzo Raponi. La coreografia è di Daniela Schiavone.

Dido and Aeneas – Personaggi e interpreti

DidoRoberta Mameli;
Belinda: Martina Licari;
Second Woman: Noemi Muschetti;
Aeneas: Dominic Sedgwick;
Sorceress:Aya Wakizono;
First Witch:Amélie Hois;
Second Witch: Giulia Alletto;
Spirit: Alexandru Costea;
Sailor: Samuele Di Leo.

Orchestra e Coro del Teatro Massimo.
Maestro del Coro Salvatore Punturo.

Il calendario delle recite prevede la prima venerdì 20 febbraio 2026 alle ore 20.00 (Turno Prime), seguita dalle repliche di sabato 21 febbraio alle 18.30 (Turno C), domenica 22 febbraio alle 17.30 (Turno D) e martedì 24 febbraio alle 18.30 (Turno B).

MOSTRE

Cagliari | “Antonio Ligabue. La grande mostra”

“Antonio Ligabue. La grande mostra”
Read more

“Belle Époque. Pittori italiani a Parigi nell’età dell’Impressionismo”, mostra a Pisa – Recensione

“Belle Époque. Pittori italiani a Parigi nell’età dell’Impressionismo”
Read more

A Genova una mostra dedicata alla figura di San Giorgio

"San Giorgio. Il viaggio di un santo cavaliere dall’Oriente a Genova"
Read more
spot_img
La Sapienza Università di Roma - Foto di Diego Pirozzolo
Fondazione Roma Sapienza, “Arte in luce” XI edizione

CINEMA

LIBRI

Advertisement

Acquista su AMAZON

Libri

Musica

Abbigliamento

Elettronica

Giardino e Giardinaggio

In qualità di Affiliato Amazon Bit Culturali riceve un guadagno dagli acquisti idonei

Registrazione Tribunale di Rossano n. 2/06 del 21/11/2006
Iscrizione al ROC n. 18622
Direttore resp.: Vincenzo Pappacena
Editore: Bit Culturali di Ivana Siracusa
P.IVA: 02940830785

Preferenze Privacy

Edizioni BIT CULTURALI

© Bit Culturali 2006 - 2025