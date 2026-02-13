“Dido and Aeneas” di Purcell al Teatro Massimo di Palermo

Dido and Aeneas – Teatro Massimo di Palermo © Rosellina Garbo 2021

Al Teatro Massimo di Palermo è in programma dal 20 al 24 febbraio 2026, per quattro rappresentazioni, il capolavoro barocco Dido and Aeneas, opera in tre atti di Henry Purcell su libretto di Nahum Tate.

Sul podio il Maestro Gabriele Ferro.

La regia è di Lorenzo Amato.

Le scene e i costumi sono di Justin Arienti, le luci di Vincenzo Raponi. La coreografia è di Daniela Schiavone.

Dido and Aeneas – Personaggi e interpreti

Dido: Roberta Mameli;

Belinda: Martina Licari;

Second Woman: Noemi Muschetti;

Aeneas: Dominic Sedgwick;

Sorceress:Aya Wakizono;

First Witch:Amélie Hois;

Second Witch: Giulia Alletto;

Spirit: Alexandru Costea;

Sailor: Samuele Di Leo.

Orchestra e Coro del Teatro Massimo.

Maestro del Coro Salvatore Punturo.

Il calendario delle recite prevede la prima venerdì 20 febbraio 2026 alle ore 20.00 (Turno Prime), seguita dalle repliche di sabato 21 febbraio alle 18.30 (Turno C), domenica 22 febbraio alle 17.30 (Turno D) e martedì 24 febbraio alle 18.30 (Turno B).