HomeMusicaSanremo, Tiziano Ferro ospite nella prima serata del Festival
Musica

Sanremo, Tiziano Ferro ospite nella prima serata del Festival

Redazione
di Redazione
Tiziano Ferro, foto di Andrea Bianchera
Tiziano Ferro, foto di Andrea Bianchera

Tiziano Ferro torna protagonista sul palco del Teatro Ariston di Sanremo in occasione della prima serata della 76^ edizione del Festival della Canzone Italiana per festeggiare i 25 anni di “Xdono”, canzone con cui il cantautore debuttò nel 2001.

Il brano, che gli regalò subito un grande successo in Italia e non solo, sarà al centro di un set durante il quale verranno celebrate alcune delle canzoni di maggior successo del suo repertorio. Non potrà mancare l’ultimo singolo “Sono un grande”, title track dell’album del cantautore italiano.

Tiziano Ferro a maggio darà il via al suo nuovo tourStadi 26”.

MOSTRE

“Le filatrici” di Luigi Bocca alla Società Economica di Chiavari

Insieme a Per tua dote, Le filatrici è forse il dipinto di ispirazione verista più noto e convincente di Luigi Bocca (Vigevano 1872 –...
Read more

A Genova una mostra dedicata a Pipein Gamba

“Nello studio di Pipein Gamba: immagini di una Genova di fine Ottocento”
Read more

“Orazio Gentileschi. Un pittore in viaggio”, mostra a Torino

“Orazio Gentileschi, un pittore in viaggio”
Read more
spot_img
La Sapienza Università di Roma - Foto di Diego Pirozzolo
Fondazione Roma Sapienza, “Arte in luce” XI edizione

CINEMA

LIBRI

Advertisement

Acquista su AMAZON

Libri

Musica

Abbigliamento

Elettronica

Giardino e Giardinaggio

In qualità di Affiliato Amazon Bit Culturali riceve un guadagno dagli acquisti idonei

Registrazione Tribunale di Rossano n. 2/06 del 21/11/2006
Iscrizione al ROC n. 18622
Direttore resp.: Vincenzo Pappacena
Editore: Bit Culturali di Ivana Siracusa
P.IVA: 02940830785

Preferenze Privacy

Edizioni BIT CULTURALI

© Bit Culturali 2006 - 2025