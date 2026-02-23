Tiziano Ferro ospite a Sanremo

Tiziano Ferro, foto di Andrea Bianchera

Tiziano Ferro torna protagonista sul palco del Teatro Ariston di Sanremo in occasione della prima serata della 76^ edizione del Festival della Canzone Italiana per festeggiare i 25 anni di “Xdono”, canzone con cui il cantautore debuttò nel 2001.

Il brano, che gli regalò subito un grande successo in Italia e non solo, sarà al centro di un set durante il quale verranno celebrate alcune delle canzoni di maggior successo del suo repertorio. Non potrà mancare l’ultimo singolo “Sono un grande”, title track dell’album del cantautore italiano.

Tiziano Ferro a maggio darà il via al suo nuovo tour “Stadi 26”.