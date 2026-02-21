HomeTeatro“La gente vuole ridere… ancora”, Vincenzo Salemme su Rai5
"La gente vuole ridere… ancora", Vincenzo Salemme su Rai5

Su Rai5 sabato 21 febbraio 2026 in prima serata nuovo appuntamento con il teatro di Vincenzo Salemme. In scena la commedia “La gente vuole ridere… ancora”, scritta e interpretata da Vincenzo Salemme, che firma anche la regia teatrale.
Commedia degli equivoci, è una riflessione sul senso stesso di fare teatro comico.

La gente vuole ridere… ancora – La trama

Alcuni attori, chiusi in un teatro ormai fatiscente e pronto per essere raso al suolo per lasciar spazio a un parcheggio, sono ospiti di una contessa matta che li spia di continuo attraverso una telecamera nascosta, come se fossero i protagonisti di in un reality show. La bizzarra signora, infatti, ogni tanto interviene da un microfono.

Con Vincenzo Salemme, nel cast Pietro Ruspoli, Stefano Sarcinelli, Rosa Miranda, Roberta Formilli, Maurizio Casagrande, Antonio Guerriero, Massimiliano Gallo, Marcello Romolo, Domenico Aria, Biancamaria Lelli.

