"1917", film su Rai5 – La trama e il cast

Su Rai5 domenica 15 febbraio 2026 alle ore 21.23 va in onda il film di Sam Mendes dal titolo "1917", vincitore dei Premi Oscar per la fotografia, gli effetti speciali e il sonoro.

1917 – La trama

Blake e Schofield, due giovani caporali britannici dell’ 8° Battaglione, vengono scelti per portare a termine un incarico quasi impossibile.

Armati di mappe, torce, pistole lanciarazzi, granate e pochi viveri, devono attraversare la Terra di Nessuno e trovare il fratello maggiore di Blake, un tenente del 2° Devon. Hanno ricevuto l’ordine di dirigersi a sudest, fino a quando non raggiungeranno la cittadina di Écoust, dove dovranno individuare il battaglione appostato nel Bosco di Croisilles, consegnare al Colonnello Mackenzie una lettera da parte del Generale Erinmore e salvare così centinaia di commilitoni da morte sicura per opera dei tedeschi.

In pochi sanno, e anche Erinmore lo ignora, che in realtà i tedeschi hanno messo in scena un ritiro strategico e che in realtà sono pronti ad annientare chiunque osi sfidarli.

Questa missione spaventosa e inattesa, cambierà il corso della loro vita.

Nel cast George Mackay, Dean-charles Chapman, Mark Strong, Andrew Scott, Richard Madden, Claire Duburcq, Colin Firth, Benedict Cumberbatch.

