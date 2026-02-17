“7 minuti”, il film di Michele Placido su Rai5

“7 minuti” è il titolo del film di Michele Placido in onda martedì 17 febbraio 2026 alle ore 23.30 su Rai5.

7 minuti – La trama

I proprietari di un’azienda tessile italiana cedono la maggioranza della proprietà a una multinazionale. Sembra che non siano previsti licenziamenti, operaie e impiegate possono tirare un sospiro di sollievo.

Ma c’è una piccola clausola nell’accordo che la nuova proprietà vuole far firmare al Consiglio di fabbrica. Undici donne dovranno decidere per sé e in rappresentanza di tutta la fabbrica, se accettare la richiesta dell’azienda.

A poco a poco il dibattito si accende. Ad emergere prima del voto finale saranno le loro storie, fatte di speranza e ricordi. Un caleidoscopio di vite diversissime e pulsanti, vite di donne, madri, figlie.

Nel cast Ambra Angiolini, Cristiana Capotondi, Fiorella Mannoia, Maria Nazionale, Violante Placido, Clémence Poesy, Sabine Timoteo, Ottavia Piccolo, Anne Consigny.